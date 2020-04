Hooldekodu omanik panustab karantiinile

Hooldekodude omanik selgitas, et ainus võimalus, kuidas viirus hooldekodusse pääseb, on töötajate vahendusel. Et koroonaviiruse peiteaeg on kuni kaks nädalat, ei aita mingid meetmed peale karantiini. “Leidsin, et see on ainus lahendus,” ütles ta ja rõhutas, et karantiinis ollakse tööandja ja töötajate vahel sõlmitud kokkuleppe alusel. Puldre sõnul on ühes vahetuses seitse töötajat ja nad on kaks nädalat järjest ainult hooldekodus. Seal on neile tagatud elamisvõimalused.

Hooldekodu asukatest rääkides nimetas Puldre neid praegusel ajal ühtedeks õnnelikemateks, sest nad on kaitstud. Lähedastega saavad nad suhelda sidevahendite abil.

Olev Puldre kiitis Loksa hooldekodu töötajaid, kes olid probleemi tõsidusest aru saanud ja nõustunud esimestena kokkuleppel omanikuga vahetuse kestmise ajaks vabatahtlikku karantiini jääma. Lähimal ajal lähevad kahenädalasele karantiinitsüklile üle kõik neli Puldre omanduses olevat hooldekodu. Ärimees tõi näiteks, et tema Rakvere hooldekodu alustab karantiini neljapäevast (tänasest – toim.). Kui rääkida Loksa teisest hooldekodust, siis ühel sealsel kliendil tuvastati koroona ja haige on viidud Tallinnasse. Rohkem pole seal hooldekodus, mis nüüdseks on samuti läinud üle kahenädalasele karantiinitsüklile, koroonaviirusega nakatumist tuvastatud.

Puldre sõnul on hooldekodude puhul veel aktuaalne kohamaks, mida paljud on tõstnud. “Otsustasin, et mina sel aastal ei tõsta,” ütles ta. Ärimehe sõnul on juttu olnud, kuidas riik saaks hooldekodusid aidata. Ühe võimalusena pakkus Olev Puldre välja kõigile ühesuguse kohamaksu kehtestamise.

Väike-Maarja hooldekodu juhataja Asta Peri sõnul on hoolealused meedia vahendusel saadud info põhjal toimuva pärast natukene hirmul. “Neid peab rahustama,” lausus ta. Lähedastega saavad hooldekodu asukad suhelda sidevahendite abil. Kes hooldekodusse tulevad lähedasi vaatama, saavad nende akna all olla ja silmside luua. Vestlus käib ikkagi telefonitsi.

Peri oli nõus, et hooldekodusse saab viirus sattuda töötajate vahendusel. Samas ei pooldanud ta töötajate karantiini jätmist, nagu seda tehakse Loksal ja Rakveres. “Me ei saa piirata nende suhtlust oma peredega,” põhjendas ta. Küll aga peavad töötajad hoolega järgima ohutusnõudeid. “Oleme teinud kõik, mis vähegi annab teha,” sõnas hooldekodu juht.

Väike-Maarja hooldekodus on 23 töötajat. Peri sõnul piisab kolme töötaja haigestumisest, kui personal hätta jääb ja abi vajab. Selleks puhuks on tehtud kokkulepped lasteaiaga, sest seal praegu suurt töökoormust ei ole ja vajadusel saavad lasteaiatöötajad tulla hooldekodule appi. Kool saab aidata söögi ja koristamisega. “Praegu on plaan valmis, aga kuidas asi tegelikult kujuneb, seda ei tea,” rääkis Väike-Maarja hooldekodu juhataja Asta Peri.