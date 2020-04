Noorsportlaste fondi toetuste taotlemise kord muutus

Ühtlasi otsustati, et kuna eriolukorra tõttu pole organiseeritud sporditegevus võimalik, jääb kevadine taotlusvoor ära. Uuesti saavad Kadrina koolinoored taotleda sporditegevuseks tuge sügisel.

“Praegu on fondis üle nelja tuhande euro. Ehkki sellele summale tuleb annetuste näol kogu aeg lisa, on kõik abis­tajad endiselt teretulnud,” lausus Kadrina Noorsportlaste Fondi ellukutsuja Kaul Augasmägi.

Ta kinnitas, et kõik eeldused selleks, et fond saab sügisel veelgi tõhusamalt koolinoori nende sportlikes tegevustes aidata, on loodud.