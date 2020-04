Tööstur saadab töötajad ilmselt terveks suveks koju

Palmse Mehaanikakoja juht Anti Puusepp rääkis, et praegu käib tehases töö täie hooga, kuna täidetakse varem võetud tellimusi. Sarnaselt kasvõi puitmajatootjatega nentis ka tema, et koroonaviirusest alguse saanud kriis jõuab töötlevasse tööstusse mõningase hilinemisega, umbes suve hakul. “Seda on juba praegu tunda, tellimuste juurdevool on kõvasti aeglustunud,” tunnistas ta.

Sellises olukorras peab ettevõtja tegema valiku, kuidas oma tööd planeerida, kas ja kui palju töötajaid koondada ning palku kärpida. Puusepp ütles, et koondamist praegu ei plaanita, see olevat üldse kõige tagumine samm, kuna töötajad on head ja lojaalsed ning neid tuleb hoida. Samuti ei kavatse mehaanikakoda palku kärpida.

Tõenäoline on see, et ettevõte vähendab kollektiivselt tööaega. “Näiteks lähme kolme- või neljapäevase töönädala peale. Oleme seda varemgi teinud,” ütles Puusepp, lisades, et sel juhul langeb ka töötasu. Lisaks, kui tavapäraselt on Palmse Mehaanikakoja töötajad suvel ühe kuu kollektiivpuhkusel olnud, siis tänavu võib “puhkus” venida kolme kuu pikkuseks, kuna tööd lihtsalt ei ole.

Ka sel juhul kavatseb Puusepp vähemalt mingis mahus palka edasi maksta, isegi kui firma müügitulu täiesti ära kukub. “Kui me seda ei tee, siis millest meie töötajad elavad? Neil on laenud ja nad peavad pere ja ennast ära toitma,” rääkis Puusepp, kelle sõnul on oluline häid töötajaid iga hinna eest ettevõttes hoida, et pärast kriisi saaks täiskäigul edasi minna.

Maailmalõpp see kindlasti pole. Seega olen mõõdukalt positiivne. Anti Puusepp Palmse Mehaanikakoja juht

Siinkohal loodab Puusepp esimest korda valitsuse abile. Näiteks pani ta ette, et riik võiks pikendada töötukassa palgatoetuse programmi, millega makstakse tööta jäänud inimese palk kinni. Juhul kui raha siiski ei jätku, võiks vabastada ettevõtted selleks perioodiks sotsiaalmaksu tasumisest. “See oleks kõige ebaõiglasem olukord, kui saadame inimesed koju, maksame neile palka edasi ja riik võtab sotsiaalmaksu ka veel täie rauaga,” kõneles Puusepp.

Koroonaviiruse levikust alguse saanud majanduskriisi hindab Puusepp tõsiseks. “Usun, et sügisel äri jätkub, võibolla veidi väiksemas ja muutunud mahus. Maailmalõpp see kindlasti pole. Seega olen mõõdukalt positiivne,” lisas ettevõtja.