Suure reede ristikäik Rakveres tuleb tänavu virtuaalne

Kui varasematel aastatel on Rakvere koguduste liikmetel ja linnarahval olnud suurel reedel võimalik koguneda Keskväljakul, kust saab alguse kirikust kirikusse kulgev ristikäik, siis tänavu on võimalus see teekond läbida virtuaalselt.

Rakvere kirikuõpetajad ütlesid, et nad ei tahtnud olulist oikumeenilist ettevõtmist eriolukorra tõttu ära jätta, vaid otsustasid selle varem filmimees Jaanus Leki abiga üles filmida ja homme, suurel reedel kell 15 on võimalik mõtisklusteekonnale asuda koguduste Facebooki kontode vahendusel ning sündmus on hiljem ka järelvaadatav.

Ristikäike on suurel reedel ette võetud mitmel pool kristlikus maailmas. Ajalooliselt tehakse ristikäike suurte katedraalide sees, Jeruusalemmas kulgeb protsessioon mööda Kristuse kannatusteed, Via Dolorosat, Eestis on kombeks kõndida kirikust kirikusse.

“Kui traditsioonilisel ristikäigul on 14 peatust, ja selle käigus loetakse ette Jeesuse kannatuslugu, siis meil on peatusi viis, igas linna kirikus,” rääkis EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Ristikäigu peatused on Kolm­ainu kirikus, adventkoguduses, metodisti kirikus, õigeusu kirikus ja Karmeli koguduses. “Meie ehitusjärgus kogudusehoone müüride vahel on see esimene vaimulik talitus,” nimetas Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen.

Igas kirikus peatutakse viis kuni seitse minutit. Kõigis neis loetakse ette lõik Kristuse kannatusteekonna kohta pühakirjast ning kõlab vastavale kogudusele omane muusika.

“Kui seni oleme saanud ristikäiku teha füüsiliselt ning sellele kaasa elada ja mõtiskleda, siis nüüd saame teha seda vaimus – ristikäik ongi vaimne asi,” märkis Tauno Toompuu.

Filmimees Jaanus Lekile oli virtuaalristikäigu üles võtmine esmakordne kogemus. “See oli põnev väljakutse, kirikuõpetajad teadsid, mida nad teevad, ja see sujus kiiresti,” rääkis Jaanus Lekk. “Paljusid elualasid on virtuaalsus päästnud, asjad ei jää tegemata, toimuvad vaid teises vormis, olgu siis kool või kirik.”

Montaažitöö teeb Leki endine õpilane Andreas Preis­freund Karmeli kogudusest ning filmimees plaanib suurel reedel ka ise lõpptulemusele kaasa elada.

Tauno Toompuu märkis, et ülestõusmispüha hommikul kell kuus on eelsalvestatud palvus jälgitav ka Kolmainu kiriku sotsiaalmeediakanalil. “Meie sõnum on see, et tuleb siiski kodus püsida, kuid jumalateenistuste ajal kellad helisevad, küünlad põlevad ja vaimulik on kirikus. Julgustame osalema neti- ja teleteenistustel ning eriolukorra nõudeid tõsiselt võtma,” lisas Toompuu.