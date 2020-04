Politsei- ja piirivalveameti liiklusmenetlusetalituse juht Alar Karu sõnul on keskmine hoiatustrahv olnud 15 eurot, mis tähendab, et lubatud sõidukiirust 90 kilomeetrit tunnis ületati viie kilomeetri võrra. Suurim selle kaamera poolt seni fikseeritud kiirus on olnud 106 kilomeetrit tunnis.