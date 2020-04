Katkendlik veebikontsert ajas Bonzo segadusse

Veebikontsertide sarja "Elu pärast aega ..." avasid Peep Pihlak ja Tõnu Timm kontserdiga "Muusikast ja sõprusest". Kui esimene kontsert sujus mõnusas rütmis ning ülekanne toimis laitmatult, siis sarja teist, Andrus Albrechti ehk Bonzo veebikontserti "Õhtu täis armastust" saatsid tehnilised viperused,

Kontsert katkes sageli ning muutus seetõttu keeruliseks muusikule ning jättis kuulajate elamuse poolikuks. Kui kontserdi alguses lisandus kuulajaid hoogsalt ning peagi jälgis seda enam kui sada silma- ja kõrvapaari, siis paljud loobusid, kui pilt juba mitmendat korda hangus ja heli kadus.

"Oleme väga kurvad ja murest murtud ning vabandame kuulajate ees," ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. "Järgmisele kontserdile kaasame veel suurema tehnilise meeskonna. Ja kindlasti tuleb Bonzo uuesti esinema," lubas ta.

Kontserdi korraldajad ei osanud öelda, kas katkestuste taga oli interneti teenusepakkuja liinide või Facebooki poolne ülekoormus, aga tõdesid, et ehkki kontserdi ülekandeks valmistuti põhjalikult, oli tulemus kehv.

"Interneti koormus on õhtuti tohutu suur ja kuigi meil oli kasutada kolme pakkuja internetiteenused, siis ükski ei töötanud. Kõige rumalam oli abituse tunne, et midagi pole võimalik teha," tõdes Alte.

Kultuurijuht rääkis, et kui Peep Pihlaku ja Tõnu Timmi kontserdi eel tekkinud tõrked õnnestus korda saada ning ülekanne toimis viperusteta, siis Bonzo kontserdil neid vigu ennetati, aga tekkisid uued probleemid. "Olen tänulik Andrusele, et ta jäi rahulikuks ja sai aru, et on hull olukord," sõnas Eve Alte. "Kui vaadata asja teiselt poolt, siis väikese boonusena saab muusik kaks korda esineda," püüdis kultuurijuht märgata äparduse päikeselisemat külge.

Andrus Albrecht rääkis, et olukord, kus veebiühendus aina katkes, tekitas temas muusikuna segaduse. "Ei saa fokusseerida end laulule, kui peab pidevalt katkestama ja uuesti alustama. See ajas juhtme kokku, tegi õnnetuks ja nõutuks," ütles muusik. "Aga tehnika vastu ei saa," lisas ta.

Bonzo ütles, et ehkki oli pärast ebaõnnestunud ülekannet seda meelt, et teha kontsert uuesti, aga on nüüd meelt muutnud. "Vähemalt mitte niipea," arvas ta. "Valmistud, näed vaeva ja panustad ... See on nagu kontsert, kus keegi laulu ajal üritab lavale tulla, segada. See võtab isu ära," põhjendas muusik. Ta märkis, et on olnud niigi veebikontsertide suhtes skeptiline."Et asi sellise pöörde võttis, on tahtmine tükiks ajaks läinud," sedastas ta.

Järgmine otsekontsert, mille annavad veebis oboemängija Ingely Laiv-Järvi ja tšellist Marius Järvi, plaanitakse kodukontserdi asemel teha Rakveres, et veebiülekanne taas ei katkeks. "Siin on tugevamad ühendused," märkis Eve Alte. Ta lisas, et nii internetiühenduse pakkujail kui ka neil veebikontsertide korraldajatena on tublisti arenguruumi.