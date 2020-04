Haljala vallas jätkatakse koolilastele toidupakkide jagamist

"Toidupakkide jagamise eesmärk on esmajärjekorras aidata perekondasid, kes ühel või teisel moel eriolukorrast puudutatud on saanud," kommenteeris Tomingas lisades, et aidatakse perekondi, keda on tabanud töökoha kaotus, töötasu vähenemine või lihtsalt majandusraskustega silmitsi seismine. Kristi Tomingas rääkis, et 3. aprilli toidupakkide saajate nimekirja aluseks oli sisend valla sotsiaalosakonnast ja koolidelt saadud info perede osas. "Toidupakkide komplekteerimisel arvestasime kõigi peres elavate lastega, olenemata sellest, kas nad on lasteaialapsed või põhikooli õpilased. Kokku sai paki 25 pere ehk 70 last," sõnas ta.