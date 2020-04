Täna pandi Käsmule "telliskivi" ette

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg rääkis, et probleem inimeste arvu kasvuga käsmus tõstatus nädala alguses. "Esmaspäeval oli minu telefon punane," sõnas vallajuht. Lillebergi sõnul kurtsid nii külaelanikud kui ka külavanem, et Käsmus on inimesi nii palju, et ei täideta 2+2-reeglit, sõidukid aga on parkimiskohtade nappuse tõttu pandud juba aiaväravate ette ja haljasalale.

Kui Lilleberg hiljuti Käsmus käis, siis tema sõnul olid tagumises parklas kõik kohad täis ehk umbes paarkümmend sõidukit. Politsei aga on varem öelnud, et ohumärgiks on rohkem kui kümme sõidukit parklas.

Lillebergi sõnul puudutab eespool nimetatud liiklusmärk riigiteed, mis läbib Käsmut kuni tagumise parklani. Sestap pidi omavalitsus liiklusmärgi paigaldamiseks saama loa maanteeametilt.

Vallavõimud pöördusid maanteeameti poole eile ja täna saadi luba paigaldada küla algusesse sissesõitu keelav ajutine liiklusmärk alates tänasest kuni eriolukorra lõppemiseni. Sissesõidu keeld ei kehti kohalikele elanikele ja piirkonda teenindavale transpordile ning see on märgitud ka märgi all olevale tahvlile.

Lilleberg selgitas, et jalgsi Käsmu tulijaid keelata ei saa, küll aga on liiklusmärgi juurde pandud tahvel, kus on kiri: "Käsmu küla rahvas palub: võõras ära tule!!!"

Täna arutati Käsmu sissesõidu piiramist ka Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni laiendatud koosolekul, kus osalesid Virumaa omavalitsusjuhid. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rõhutas, et saab Käsmu elanike murest väga hästi aru. Samas tõi ta näite, et kui inimesed Käsmu ei pääse, siis lähevad Võsule. "Siis tahetakse ka Võsu kinni panna," sõnas ta. Ühe küsimusena jäigi koosolekul õhku, et mis kohad siis kinni panna. Kui inimesed ühte kohta ei pääse, läehevad mujale, mis omakorda tähendab, et veel lahti olevates kohtades inimeste arv kasvab. Seega teine küsimus – kuhu inimesed lähevad?

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, kes samuti regionaalse kriiskomisjoni laiendatud koosolekul osales, tunnistas, et on sellele mõelnud. Seda enam, et Käsmu tuldi tavaliselt siis, kui Viru rabas oli liiga palju rahvast.

Lillebergi sõnul on Haljala vallas 100 kilomeetrit merepiiri. Seal on piisavalt tühje metsi ja randu, kuhu minna. Inimeste teavitamisel nägi vallajuht suurt rolli ka meedial, mille vahendusel saavad inimesed teada, et näiteks Käsmu pole enam mõtet minna. Siis ei satu nad tavaliselt ka Võsule, vaid valivad mõne vaiksema kohakese.

Kuigi maanteeamet andis loa liiklust piiravat märki kasutada eriolukorra lõpuni, soovib omavalitsus hinnata olukorda nädala sees. "Laseme nädalavahetuse mööda, ja vaatame, mis saab," sõnas ta. Külavanema ja politseiga on vallavõimud arutanud võimalust, et liiklust piirav märk jääb püsti vaid nädalavahetustel. Nädala sees ei tohiks Käsmu soovijaid nii palju olla, et see võiks häirida külaelu ja ohtu seada inimeste tervise. "Meie soov ei ole seda märki nädala sees hoida," rõhutas Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.

Ida prefekt Tarvo Kruup rääkis, et ei saa pahaks panna, kui Käsmu soovib keelata võõrastel inimestel külla sisenemise. "Käsmu on tupikküla, mida eelnevatel nädalavahetustel on külastanud palju inimesi ning tõepoolest on probleeme olnud kontaktivaba liikumise tagamisel," sõnas ta ja lisas, et tee sulgemisega tuleb käituda vastutustundlikult ja lähtudes ohuhinnangust. "Mida rohkem suudame inimesi looduskaunites kohtades hajutada, seda parem meile kõigile," ütles Virumaa politseijuht.