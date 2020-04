Rakvere vallavanem kutsub üles loovutama koolitoidupakki vähekindlustatud peredele

Toidupakk pannakse kokku eraldi iga kooli poolt kaheks nädalaks, millest on võimalik kodus süüa valmistada. "Meil on koolilõuna maksumus üks euro ning seni oleme toimetanud nõnda, et oleme andnud suurtele peredele ja vähekindlustatud peredele suurema toidupaki nende perede arvelt, kes pakki pole soovinud," rääkis Nõlvak ja rõhutas, et toidupakkide jagamisel koolilastele on lisaks sotsiaalsele aspektile ka solidaarne lähenemine oluline.