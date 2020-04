Noorimad naudivad eriolukorda ning ema ja isa on rollid vahetanud

Praktiliselt tähendab see seda, et ema Marisel tuleb hommikuti sättida end tööle – kodukontorisse, mille ta on sisse seadnud tütre tuppa. Toavaldaja ise kolib oma koolimajandusega selleks ajaks elutuppa diivanile. Teine tütar asub õppetööle oma toas, esimeses klassis käiv Paul Leonhard (8 a) alustab koolitarkuse taganõudmist isa abiga.

Pere pesamunad, Hugo Meinhard (1 a) ja Emma Margaretha (3 a), saavad muidugi kamba peale hoitud ning tuleb tunnistada, et tekkinud eriolukorras on nemad omadega mäel: kogu pere – välja arvatud kodukontori suletud ukse taha varjunud ema – on terve päeva nende mänguulatuses. Või noh peaaegu, sest alati kõiki segada ei tohi.

Pereisa, kelle täita on neil päevil lapsehoidja-õpetaja-koka-koristaja kandev roll koduses eksistentsis, ütleb, et “koristamine ja toidutegemine on selgeks saanud”. Ja ei kurda. Üldsegi. Oma tööga – Kunda kooli õpilastele tehnoloogia ja tööõpetuse ülesannete ettevalmistamise ja nende täitmise kontrollimisega saab ta tegeleda siis, kui ülejäänud pere veel magab või juba magab või pere noorimal on lõunauinak.

Mõlemad vanemad tunnistavad, et on heas seisus, kuna elavad suures aiaga majas, kus igaühel on piisavalt oma ruumi ning võimalus värsket õhku hingata. Ja aiast välja pole lapsed selle aja jooksul oma nina eriti pistnud: toidupoes käivad ainult vanemad ning aeg, mil kaubanduskeskused lahti olid ja teismelised tütred seal oma sõpradega kokku said, on jäänud minevikku.

Pinget ja stressi päevad läbi koosolemisest Kuked ei tähelda. “Ma olen omast arust piisavalt introvertne ja mulle sobib,” kostab Õnne-Elisabeth (17 a). Ema on rõõmus, et ometi on peale väikelaste hommikust õhtuni majas ka suuremaid inimesi, kellega intelligentsemaid vestlusi arendada – ning muidugi uus põnev töö! See tähendab eKooli haridustehnoloogina muu hulgas e-kooli platvormi tutvustamist, nõustamist ja koolitamist. Tütred tahaks muidugi sõpradega kokku saada, aga suurt häda ka pole, saab ekraanide vahendusel hakkama ning vaba aega sisustada Netflixiga. Paar nädalat sellist elukorraldust võiks Õnnela Carolini (15 a) meelest veel vabalt nurisemata üle elada. Küll teeb reaalgümnaasiumis põhikooli lõpetavale neiule muret lõpueksamite ja -peo teema. Et mida küll nende kohta otsustatakse, sest kleit ja kingad on ostetud ja veebiaktusel on need ju kasutud ... Ehk läheb siiski õnneks.

Kui juttu tuleb koduõppest, õhkavad Paul ja Õnnela, et ­tahaks kooli minna. “Kooli minna küll ei taha, koduõppel on ­parem!” teatab Õnne. Paul peab tähtsaks koolikaaslasi ja õpetajat ning Õnnela meelest on lihtsam, kui õpetaja selgitab, ja muidugi on koolis ka sõbrad. Õnne aga leiab, et kodus õppides saab valida, kas teha seda köögis või õues, koolis saab ainult klassis õppida ja see on “suht piin”.