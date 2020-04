Unistus päevast, mil perega saab kohvikusse ja sõpradega õue

Muide, just sel nädalal oleks Anu pidanud olema sõbrannaga puhkusereisil Türgis. Aga nüüd lükkus see oktoobrisse. Ja ära jäi ka õppereis Itaaliasse. Eriolukord. “Tean, et praegu on nii nagu on. Pigem rõõmustan selle üle, mis on hästi. Tähtis, et oleme seni kõik terved olnud. Saame kodus hakkama, ka emotsionaalselt. Loeme uudiseid, arutame omavahel, aga mõistusega saan aru, et midagi muuta ei saa ja tuleb teha niipalju, kui meist oleneb, pidada reeglitest kinni,” räägib pereema.