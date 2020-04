Välkkonkursile “Humoorikas looduspilt” on oodatud nii huumorit kui ka üllatusi pakkuvad Eestis üles võetud loodusfotod. Saata võib looma-, linnu- ja looduspilte, pildile jäänud õnne(s)tu(mi)si ning põnevaid seiklusi koos piltide juurde kuuluvate lugudega. Tööde esitamise tähtaeg on looduskaitsepäev, 10. mai. Erižürii välja valitud humoorikaimad pildid avalikustatakse mai kui looduskaitsekuu raames.

Tänavune fotovõistlus “Looduse aasta foto” on järjekorras kahekümnes ja on pühendatud Eesti looduskaitse 110. aastapäevale. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 7. september.