Rakvere teater läks korralisele puhkusele

“Nüüd on trupp jõudnud sinnani, et oleks vaja laval kokku saada, et luua atmosfääri,” sõnas Väli. Selline kokkusaamine pole aga praegustes tingimustes kuidagi võimalik. Nii on nädala pärast toimuma pidanud esietendus lükatud sügisesse nagu ka Eili Neuhausi lavastuse “Kõike head, vana toriseja” publiku ette jõudmine.