Kuidas oma karantiin kultuurseks kujundada

Tekitab ärevust, et kauneima ajaga aastas käivad tänavu kaasas tühjapoolsed tänavad, juhusliku maskis vastujalutajaga vahetatavad poolikud pilgud. Kevadõhus hõljuvad teadmatus ning lootusega segunenud suuremad ja väiksemad inimeste hirmud. Koroonamängimise naljad on ammu end ammendanud, tark on püsida karu kombel omas koopas ja omaette hoides kevadet nuusutamas käia ning esimest karulauku vitamiiniks otsida.

Koolilapse emana on mul käsil järjekordne koduõppe nädal. Kodus teadmiste omandamise kohta võin seni öelda vaid kiidusõnu – ühine õppimine on andnud kodus olemisele vajaliku struktuuri ja pannud kehtestama päevaplaani, boonuseks on mängus ühine avastamisrõõm. Kodus perega koos olemise vastu pole meist kellelgi midagi, peale selle, et laiemast perest, kellega oleme harjunud tihedalt suhtlema, tunneme kõik puudust.

Küll aga selgus karantiinis võrdlemisi kiiresti, et hakkame igatsema teatriskäike, pooljuhuslikku tiiru galeriis, raamatukogust uue ja põneva avastamist ning muud sellist, seega sai selgeks, et kultuurijanule tuleb läheneda loovalt. Otsustasin meie toredaid kultuuriampse ka jagada, jättes välja ilmselge: mängi lapsega, loe ette, lase ette lugeda, uudistage kevadet ja nautige võimalust koos olla.

Muuseumi- ja galeriisõpradele soovitame soojalt – võtke õues jalutades osa Rakverest alguse saanud “karujahist”, mis on inspireeritud populaarsest lasteraamatust “Me peame karujahti” (lisapunktid neile, kes enne jalutuskäiku raamatu ette võtavad) ning mille käigus tuleb märgata ja kokku lugeda akendele seatud kaisukad. Nunnuelementi on rohkesti, lisaks on võimalik tiba suuremate lastega neid loendada, hulkadeks jagada ja muud sellist. Kodus tagasi olles võib ka oma kaisusõbra näitusele panna. Kelle jalutustiir Pikal tänaval kulgeb, sellel on võimalik Athena kooli aknal iga päev vahetuvat näitust uudistada. See on üllatav ja päevakohane, humoorikas ja mitmeti interpreteeritav.

Diivaninurgast lahkumata saab käia nii Louvre’is, MoMas (moodsa kunsti muuseumis) New Yorgis kui ka näiteks vaadata Ermitaaži kogu. Uskuge, need külastused võivad kujuneda pikkadeks ja päris meeldivateks “jalutuskäikudeks” näitusesaalides, kus sõltuvalt uudistajate vanusest võib kerkida vägagi põnevaid teemasid ja arutelusid. Samuti on paljud kodumaised muuseumid ja galeriid külastajatele interneti vahendusel avatud: tiiru võib teha Kumus või kuulata loenguid Virumaa Muuseumide YouTube’i kanali kaudu.

Lastega koos on mõnus ka koju oma näitusesaalike luua: pikema nöörijupi ja pesupulkade abil saab esmase näituse üles seada, edaspidi on vaid loovuse küsimus, kui tihti näitust vahetatakse, kelle kureerida see on ja mis väljapanekule jõuab. Sobib kõik alates fotodest, laste joonistustest, postkaartidest kuni paberlennukite ja origamitähekesteni välja.

Meie jõudsime galeriide uudistamiseni aga hoopis raamatu vahendusel: koduse raamatuvaliku pooleliolevaid ja veel lugemata teoseid sirvides leidsime toreda raamatu Monet’st ja nii asusime ta töid galeriidest otsima, leides palju muudki põnevat.