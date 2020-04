Maakonnas läheb riigimetsas mulda paar miljonit istikut

Tegemist on läbi aegade suurima metsaistutusega, millesse riigimetsa majandamise keskus (RMK) panustab ühes sirguva noore metsa hooldamisega 19 miljonit eurot.

Ühtekokku pannakse valdavalt käsitsi kasvama 22,4 miljonit RMK taimlates kasvatatud taime: 10,6 miljonit mändi, 9,5 miljonit kuuske, 2,2 miljonit kaske ning kokku 160 000 sangleppa ja tamme. Ka Lääne-Virumaal hakkab rammu koguma enim männitaimi, oluliselt vähem aga kaski ja kuuski. Arvuliselt on neid vastavalt 1 140 000, 190 000 ja 95 000.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät rääkis, et taimede istutamine on tegelikult üks väike etapp, mis kestab kaheksa nädalat aastas, ning suurem osa tööst tehaksegi ära nüüd aprillis ja mais. Miljon kuusetaime pannakse mulda sügisel, mil piisav niiskus ja jahedam ilm soosivad taime kasvama minemist, lisaks aitab sügis­istutus hajutada kevadist koormust.

“Peale seda on noore metsa hooldamine, mis jääb reeglina tavainimesel tähele panemata,” mainis Väät vaevanõudvat protsessi. “Kokku teeme aastas noore metsa hooldustöid 42 400 hektaril, mis moodustab enam kui kahe Muhumaa suuruse pindala.” Mehe sõnutsi on kevadine metsaistutuse aeg väga pingeline, uus metsapõlv istutatakse iga päev keskmiselt 180 jalgpalliväljaku suurusele alale. “Plaanime ka sel aastal metsastada enam kui 400 hektarit alasid, kus varem pole mets kasvanud. Nendeks on väheväärtuslikud rohu- ja põllumaad, põõsastikud,” lisas Toomas Väät.