10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Laupäevakul Rakvere Teatris

Praegu remondis olev Rakvere Teater on üks kahest ülerajoonilisest objektist, kuhu oodatakse 11. aprillil abiväge. Sel päeval teenitud tasu läheb viisaastakuplaani ennetähtaegse täitmise fondi. Missugust tööd laupäevakust osavõtjatele teatris pakutakse, sellest rääkis lavastusala juhataja, kõigi ümberehituste ja remondi organiseerija Ain Vilbre järgmist: “Rakvere I Keskkool lubas meile 30 õpilase näol abi kolmeks päevaks, s. o. selle nädala kolmapäevast reedeni, iga päev kella 15–20. Algas koristamine nii ruumides kui ka maja ümber. Ent laupäevakski jääb veel tegemist küllalt. Meil ei ole teada, kui palju me siis abi saame ja milleks nad võimelised on. Kuid kõigile tulijaile on palve: pange selga tööriided ja võtke võimaluse korral töökindadki kaasa. See on koristamisel hädavajalik. Labidaid, luudasid, kanderaame jm. saame omast majast. Teretulnud on aga ka õppinud töömehed, kellele võiks näiteks pintsli pihku anda. Sest praegu on meil veel saal, jumestajaruum ja garderoob remontimata. Kui laupäevak korda läheb, saame nii ruumides kui ka maja ümber ära tehtud suure hulga tööd, mis meil endal oleks tohutu aja võtnud.”