Filmimees pildistab igavuse leevendamiseks kassi

Muidugi võiks kunagi jõuda režissööri tööni. “Selleks peab olema kordades suurem elukogemus, et näitlejaid rollitäitmisel juhendada,” lausus noormees mõtlikult. Justkui muuseas jutustab ta, kuidas vahepeal on valminud lühidokumentaal Keri saarest. Sõpradega tehti lühike ülevaatefilm “Mööda Eestit rännates”. On kaastöid muusikavideote ja reklaamiklippide loomisel.

Selgub, et ka kitarrikeeli ei ole rooste lastud. Rakveres algselt muusikuna tuntust kogunud kitarrist tutvus Inglismaal ühe projekti käigus lauljanna Georgie Kayga, kes otsis endale kitarristist saatjat. Repertuaaris on nii kavereid kui ka lauljanna omaloomingut. Mõned ülesastumised jõuti koos teha, enne kui eriolukord kõik esinemised katkestas. Suurbritannias suhtus valitsus viirusevastastesse ettevaatusabinõudesse algul leigelt ja pigem hakkasid välistudengid ise kodudesse tagasi kiirustama. Samas ülikoolis õpib veel neli või viis Eestist tulnud tudengit. Üldiselt on seltskond väga kirev, rahvusvaheline. Seda nii õpilaste kui ka õppejõudude puhul.

Solenti ülikool alustab e-õppega eeldatavasti aprilli lõpul. Kahe aine pärast on Alex muretu. Reklaamiklipp elektroonilisele rulale on vastava aine tarvis varem valmis filmitud ning helirežiiks saatis kool multifilmi, millele tuleb helitaust luua.

Kolmandat koolitööd paraku teha ei saa. See oligi lühifilm “Sasipundar”, mis pidi Eestis seitsme välistudengi osalusel valmima. Kõik oli juba olemas ja kokku lepitud. Kaasatud ka EKA (Eesti kunstiakadeemia) ja BFM-i tudengid. Alex on veendunud, et kui koolitööna ei saa filmi vändata, siis tehakse see peale olukorra normaliseerumist siiski valmis. Kasvõi lõputööna.

Edasistest plaanidest ei julge Alex rääkida. Võibolla magistriõpe, mis annaks veelgi tutvusi filmiilmas juurde. Ühtlasi oleks siis alati tagavaravõimalus õppejõuna elatist teenida. Kindel on see, et tuleb läbi teha kaitseväeteenistus. Võimalusel sõidueksam sooritada ja juhiluba soetada. Iial ei tea, mis takistused või hoopis võimalused esile kerkivad. Ka näiteks nüüd, kui ta koju naasis, tekkis sõpradega plaan ajaviiteks paariminutiline kiirfilm teha, aga siis tuli valitsuselt uus otsus, mis keelas igasugused kogunemised.

Kõik karvad, mida võimalik üle lugeda, on kaadrisse püütud. FOTO: Erakogu

Ilmselgelt on Alexil raske käed rüpes istuda. Suurest igavusest tegeles ta vahepeal ema kassi pildistamisega. Pole mõtet kujutleda mingit kohevat, lehvivasabalist loomakest. See kass karva ei aja, sest tegu on karvutu, peterbaldi tõust sfinksiga. Kassi nimi on Chaos. “Tema peab ennast ikka minu peremeheks. Nõuab häälekalt süüa ja öösel tähelepanu,” kirjeldas noormees oma ema lemmiklooma.

Vanemad on Alexi õpingutesse ja tegemistesse alati väga toetavalt suhtunud. Ema töötab Rakvere haigla polikliinikus eriarsti õena. Isa elab Tallinnas ja töötab sotsiaalvaldkonnas. Aastaid oli Alexil lähedane suhe ka vanavanaema Olgaga, kes on 98-aastane ja nüüdseks hooldekodusse elama asunud. “Vanaema on tubli, sai muidu kõigega hakkama, aga siiski oli tal ohtlik pikad päevad üksi kodus veeta. Elujõudu tal praegu jagub, on ilusasti hoolitsetud ja saab teistega suhelda,” rääkis Alex. Tavaliselt külastas poiss teda Eestis käies alati, seekord piirdub suhtlus telefonikõnedega.

Alex on tõeline maailmakodanik. Tema vanemad on vene ja ukraina rahvusest. Baashariduse omandas ta eestikeelses koolis ning ülikoolis käib Inglismaal. Kodu on ikkagi siin. Alexi vastupandamatusse naeratusse sugeneb melanhoolne helk: “Alati on tore Eestis tagasi olla. Isegi vaatamata olukorrale. Rakvere toob ilusad mälestused meelde.”

Noormees käib oma vana koera, bullterjer Potapiga koduümbruses jalutamas. Tal on hea meel, et linn areneb. Pikk tänav on väga ilus oma pinkide ja radadega. Põnev on näha ja oodata, mis linnuse juurde tuleb. “Kui harva käid, siis märkad jälle, mis kusagil kerkib. Vahepeal on mõnus tulla, olla ja näha, et siis laia maailma puhanult tagasi minna,” rääkis Alex Tervinsky ja lisas: “Niipea ei sõida ma kuhugi. Ilmselt saab veel pikalt kodus olla.”

Rahvusvaheline seltskond, mille hulgas on tunne sama kodune kui Rakveres. FOTO: Erakogu

Filmiseltskonda Türgi lipu all vedav laevuke on pungil, nagu sõidutaks paadipõgenikke. FOTO: Erakogu

Eile Türgi rannikul plätudes, täna Lätis ja läkiläkis. FOTO: Erakogu

Nii jäädvustatakse hetke: meri kaadris ja tuul mikrofonis. FOTO: Erakogu

Täiusliku filmi tegemiseks kulub uskumatu kogus asju ja mitu asjalikku nägu. FOTO: Erakogu

Isegi kui üks hetkeks puhkab ja poseerib, siis ülejäänud jätkavad. FOTO: Erakogu