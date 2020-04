Rakvere linna kodutud suunati Kohtla-Järve hooldekodusse

Rakvere linn otsustas aprilli kuu alguses kodutute varjupaiga teenuse ajutiselt peatada. Rakvere kodutute varjupaiga direktor Mairi Leemets sõnas, et Rakvere kodutute varjupaiga teenust vajanud kodanikud suunati 1. aprillil ajutiselt Kohtla-Järve hooldekodusse isolatsiooni. "Panime varjupaiga kinni, koristasime ja desinfitseerisime, et vältida nakkusohtu," selgitas Mairi Leemets, kelle sõnul on kodutud kursis riigis kehtestatud eriolukorraga.

Esialgse otsuse järgi hoitakse Rakvere varjupaika kinni kaks nädalat. "Tuleval esmaspäeval otsustab linnavalitsus, kas seda perioodi pikendatakse veel nädala võrra, või mitte," sõnas Mairi Leemets. Otsus langetati põhjusel, et Rakvere kodutute varjupaigas puudub isoleerimisvõimalus. "Kuna nakatumisvõimalus on nii suur ja nemad on kogu aeg linnas liikvel, väldime haiguskolde teket," rääkis Mairi Leemets lisades, et kõik viis meest, kes vajasid elamispinda, selle Kohtla-Järve hooldekodus ka said. Kaks Rakvere Kodutute varjupaiga asukat otsustasid ajutiseks teenuse peatamise perioodiks siiski Rakvere linna jääda. "Neil oli siin sugulasi, kelle juures olla," lausus Mairi Leemets. Viimastel nädalatel ööbis Rakvere kodutute varjupaigas 8 meest.