Karulaugu korjamine pakub tegevust ja küllastab toidulauda

Karulaugu esimesed võrsed pistsid tänavu nina mulla seest välja juba märtsi keskel. Korjata tasub seda taime kuni mai alguseni, mil see õitsema hakkab, sest pärast seda pole lehed enam nii mahlased ja maitsvad kui praegu.

Ettevõtjana tegutsev Valmar Järg ütles, et nad käivad perega karulauku noppimas väga tihti ning varustavad hüva kraamiga ka oma vanemaid. "Mina söön karulauku palju, terve pere sööb palju," sõnas ta. "Mulle isiklikult meeldib väga karulaugusalat tomati, hapukoore ja pipraga, kusjuures karulauku peab panema ikka peoga. Samuti meeldib mulle karulauk ka lihtsalt võileival, aga seda saab lisada maitseks igasugustele toitudele. Soovitan kõigile, aga alguses peab natuke piiri pidama – on inimesi, kelle organismile karulauk ei sobi," rääkis Valmar Järg.

Järgi-pere mainis, et varem ostsid nad karulauku turult. "Siis üks müüja soovitas, et minge korjake ise – kui kohti teada, siis leiab seda metsa alt palju," lausus pereema. "Tegelikult on karulauk kaitsealune liik ja seda tohibki korjata vaid enda tarbeks, mitte müügiks. Samas kasvatavad paljud seda taime ka koduaias ning sealt saadavat saaki tohib minu teada müüa."