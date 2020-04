Lääne-Virumaal on registreeritud 1939 töötut

Eesti Töötukassa andmetel tõusis registreeritud töötute arv möödunud nädalal varasemast aeglasemalt, esitati ka vähem kollektiivse koondamise teateid. 12. aprilli seisuga oli töötuna arvel 44 821 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,9 protsenti. Töötute arv on nädalaga kasvanud 5 protsenti.

Lõppenud nädalal võeti töötuna arvele 2377 inimest. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on töötuks registreerimine oluliselt laialdasem, kuid samal ajal on möödunud nädalal lisandunud uute töötute arv ligi 36 protsenti väiksem kui aprilli esimesel nädalal, mil võeti arvele üle 3709 töötu.

Eriolukorra kehtestamise algusest on töötuna arvele võetud 11 198 inimest ja registreeritud töötus on kasvanud 22 protsendi võrra. Kõige enam on uusi töötuid alates eriolukorra algusest lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse, ehituse ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse tegevusaladelt.