Maaelufestival lükkub sügisesse ja tuleb koos maal elamise päevaga

Maaelufestival lükkub 26. septembrile, mil on ühtlasi maal elamise päev.

Rakvere valla traditsiooniline maaelufestival, mida seni on peetud lastekaitsepäevale lähimal laupäeval, lükkub tänavu suure tõenäosusega 30. mailt 26. septembrile, mil on kavas maal elamise päev. "On ebareaalne korraldada praeguses olukorras maaelufestivali, mida külastab tavaliselt mitu tuhat inimest," ütles Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.