Justiitsministeerium hoiab ligipääsupiirangutel silma peal

Telefonile vastanud Haljala vallasekretär Riina Must rääkis, et nõuti omavalitsuse haldusakti. Et Käsmu viiv tee on riigitee, siis haldusakti ei olnud, vaid ministeeriumile edastati omavalitsuse taotlus maanteeametile ja viimase luba piirata Käsmu sissesõitu alates 9. aprillist kuni eriolukorra lõppemiseni. Musta sõnul põhjendati nõuet meedias tõstatatud aruteluga.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Maria-Elisa Tuulik selgitas eespool kirjeldatud nõuet asjaoluga, et kuivõrd viimasel ajal on mitu kohalikku omavalitsust piiranud juurdepääsu looduskaunitesse paikadesse, analüüsib justiitsministeerium teemat üldisemalt ehk milliseid korraldusi on üle Eesti antud ja millised on selliste korralduste andmise õiguslikud võimalused. Ta tõi näiteks, et analoogselt Haljala vallaga on piiranguid kehtestanud ka Jõelähtme ja Noarootsi vald. "Kuna kodanike teavitamine neist piirangutest on toimunud meedia vahendusel, soovisime otse kohalikelt omavalitsustelt infot, milliseid korraldusi on antud," selgitas Tuulik ja lisas, et järelevalvemenetlust justiitsministeeriumis algatatud ei ole.

Kui eelmisel neljapäeval liiklust piirav märk Käsmu küla algusesse pandi, siis ütles Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, et valla huvi ei ole seda märki hoida, vaid võimalusel võetakse see argipäevadel maha. Täna oli see sissesõitu keelav märk ehk rahvasuus "telliskivi" maha võetud. Vallavanem Ivar Lilleberg ütles, et täna oli teema taas arutlusel ka Ida-Eesti regionaalses kriisikomisjonis, kus nii politsei, päästjad kui ka maanteeamet olid seda meelt, et piiranguid tuleb kasutada nii vähe kui võimalik. Kas "telliskivi" eelolevaks nädalavahetuseks taas Käsmu sissesõiduteele pannakse, seda Lilleberg öelda ei osanud. Ta viitas, et neljapäeval tuleb teema jälle regionaalses kriisikomisjonis arutusele.

Haljala vallajuht on varem Virumaa Teatajale rääkinud, et nii külaelanikud kui ka külavanem kurtsid inimeste rohkust Käsmus, et 2+2-reeglit ei täideta, sõidukid aga on parkimiskohtade nappuse tõttu pandud juba aiaväravate ette ja haljasaladele. Sestap otsustatigi piirata külla sissesõitu. Lillebergi sõnul on Haljala vallas 100 kilomeetrit merepiiri. Seal on piisavalt tühje metsi ja randu, kuhu minna.