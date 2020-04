Jõhvi raamatukogu-tv kavas on kolm saadet

Igal teisipäeval kell 20 on eetris "Noorsooromaan ja tema sõbrad", igal kolmapäeval kell 15 "Printsess Evelyni päevik", igal neljapäeval kell 20 "Gerri käsitöötuba".

Saated on mõeldud kõigile raamatusõpadele, east olenemata. "Printsess Evelyni päevik" on kõigile, kes on printsessiusku,