Martin Müürsepp: Kastani Arena on võrreldav Euroopa tipptasemel hullumajadega

Olen näinud väga hulle asju. Rakvere rahvas ei läinud kellelegi kallale, vaid nad tagusid trumme, olid üleni kollastes särkides ja sallides. Kogu see melu oli positiivne, sest elati üksnes omadele kaasa, mitte ei peetud kellegi vastu viha.

Kui Rakvere rahvas elab kaasa, siis see on parim koht, kus mängida. Ma tõesti ei räägi seda lihtsalt kiitmiseks, vaid see on nii. Ma olen Rakverele väga tänulik.

Kas fännide tähelepanu oli Rakveres sama suur?

Kindlasti. Alati kostis toetavaid hüüdeid ja fännide toetust oli tunda kogu aeg. Rakvere fännidel on minu südames oma kindel koht. Need paar kuud, mis ma siin mängisin, jätsid ikka unustamatu mulje.

Kus võidetud hõbemedalit praegu hoiate?

Kõik sellised tähtsamad medalid on mul ema juures. Ema korjab need kokku, et kaduma ei läheks, ja riputab kuskile.

Kas teil on samuti mõni ese või meene, mis eriliselt meeldib?

On, seesama Virumaa Teataja esikaanest tehtud suur pilt, kus ma rusikaga näitan, endal molu viltu peas. See on mul täitsa olemas ema juures suures toas raamitud kujul. See on vinge pilt ägedast sündmusest, mis toob praegugi kananaha ihule.

Sama lugu on “Sõbra lauluga” Rakvere Keskväljakul. Hea küll, olime siis juba pidutsenud, aga pidutseda tuleb ka, kui saad sellise asjaga hakkama. Meil oli siis õnne kui palju.

Mõned aastad tagasi rändas Martin Müürsepa koju suuremõõtmeline pilt Virumaa Teataja ajaloolisest esiküljest, millega maakonnaleht tähistas omal ajal väärikalt Rakvere Tarva korvpallurite finaalipääsu. FOTO: Margus Martin

Tagantjärele vaadates tundub Aivar Kuusmaa juhendatud TTÜ alistamine poolfinaalseerias korralik temp.

Me ei kahelnud, et neist jagu saame. Lisaks andis Kuusmaa väljaütlemine, et ta hakkab käte peal Rakverest Tallinna kõndima, meile ainult hoogu juurde.

Kui hullult finaalseerias Tartu tiimiga suurest koormusest valutanud jalg teil tunda andis?

Täpselt seda enam ei mäletagi. Endal oli siis juba samuti naljakas üles-alla sörkida, aga päris longata ei tahtnud. Lõpus ma seetõttu rohkem ei mänginudki.

Tartu võttis [mängudega 0:2 kaotusseisu jäädes] jalad kõhu alt välja ja hakkas meid üle jooksma. See taktika toimis neil hästi ja me ei osanud sellele reageerida. Olime siis ees ja oleksime pidanud üritama igat pidi mängu aeglasemaks sundida, aga lasime neil joosta ennast üle. See taktika oli [Indrek] Visnapuu poolt väga hea ja õige. Muidu oleks meil olnud isegi eelis, sest meil olid väga head viskajad. Reinar [Hallik], Saage, [Raido] Villers, Vahter – nad kõik suutsid visata väga hea protsendiga ja minulgi need pallid läksid sisse, mis oli isegi võrdlemisi üllatus. Ega ma Rakveresse tulles täpselt ei teadnud, milline platsi peal välja nägema hakkan. Mul oli siis juba paar aastat korvpalliga vahele jäänud ja esimene või teine operatsioon tehtud.

Mil määral sel ajal trenni tegite?