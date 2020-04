Vaade: kümme aastat kollasest kevadest

Maakonnalehed ei kuluta spordile oma esilehte just tihti. Poster avaldatakse tavajuttude-piltide asemel veel harvemini, vaid paar-kolm korda aastas. Toona pidasime aga sündmust vaat et aasta tähtsaimaks, ja õigesti tegime.

Küünikud ja kibestunud ilmselt ei mõista, aga ülejäänud rahvas saab koduses karantiinis istudes eriti hästi aru, kui väga on tegelikult vaja meelelahutust, ühist hingamist ja õlatunnet. Selgub, et riigikassast näitlejatele, koomikutele ja sportlastele eraldatud raha polegi maha visatud, vaid meil on nende pakutavat “palagani” vaja. Pragmaatiliselt võttes jääksime ilma nendeta muidugi ellu, nina kartulivaos ja naaber tara taga nagu Käsmus, aga on sel pikas perspektiivis mõtet?

Iga sõda, katk, masu ja koroona saab kord otsa. Kui see päev lõpuks koidab, alustame ilmselt taas valgelt lehelt. Spordis kindlasti. Loodetavasti mõjub restart hästi ja sport on mõnda aega jälle sport selle algsel kujul, mitte raha- ja dopinguralli. Ja see annab lootust, et niisugune kevad, nagu oli see kollane, võib meile taas tulla.