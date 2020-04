12. märts jääb hästi meelde. Valitsusliikmed istusid koos kella kahest pärastlõunal südaööni. Küsimus oli selles, kui ranged meetmed kehtestada, keda eeskujuks võtta. Mõni riik hoidis veel tagasi, mõni pani kohe täiega.

Nüüdseks on möödunud eriolukorra väljakuulutamisest Eestis kuu aega.

Eesliin rabeleb end oimetuks, saatjaks väsimus ja jõuetus, valitsus nuputab meetmeid, et seda “kurja tõve” levikut kuidagigi takistada, nagu väljendas peaminister Jüri Ratas, eriolukorra juht. Suurem osa inimesi istub kodus.

Alguses oli naljakas – nii palju musta huumorit, kui seda tehti koroona ja sellega kaasnenud ostupaanika kulul, pole ammu kohanud.

Seejärel oli põnev.

Ja siis kurb.

"See oleks nagu üleüldine sanitaarpäev, puhastus­kuur. Meile ja kogu planeedile. Nägite – kuusirp on palju kirkam ja päikeseloojang hoopis teiste värvidega kui tavaliselt. Atmosfäär on puhtam, vesi selgem. Delfiinid Veneetsias. Korallid Emajões. Greta Thunberg on unustatud."

Kas see on bioloogiline relv? Kes on tegelikult selle taga? Miks kõikvõimas inimene sellele piiri ei pane? Kui kaua internet sellele kõigele vastu peab? Kas järgnevad mässud? Või sõjad? Kas selline ongi maailma lõpp?

Küsimusi on palju, vastuseid pole nagu üldse. Inimkond on kaotanud kontrolli.

Lehtedes reklaamitakse toidu kojuvedu, maju, millega saab auto kaasa, ja kalmukive.

Nagu ütlevad psühholoogid – eituse faasile järgneb süüdistamine, edasi paanika, frustratsioon, hirm, abitus ... Ja kohanemine. Ja seejärel jälle algab kõik, algab uuesti.

Ainult et vahepeal on midagi muutunud. Rikkad vaesuvad, vaesed on niigi vaesed. “Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed.” Vahet nagu polegi. Kõik vaatavad riigile otsa. Aga kui varud saavad otsa? Arstid saavad otsa, politseinikud saavad otsa, kassapidajad saavad otsa? Siis peavad oma profiili muutma eilsed suunamudijad, meelelahutajad, mugavusteenusepakkujad.

Kui riik otsustab midagi, kõlab kriitika, kui jätab otsustamata, kõlab ikka. Opositsioon sai paari nädalaga esimesest šokist üle ja hakkas paugutama.

Peaministri riigi sünnipäevakõnest on meeles pahaendeline fraas – me peame hakkame koomale tõmbama. Tõsi, toona oli see öeldud veidi teises tähenduses. Ega peaminister ei ole Mang. Veel vähem Vanga.

Kodudesse sunnitud inimesed kükitavad eri nurkades. Käivad mööda tube ja teineteisele närvidele: need, kes käisid enne, käivad seda nüüd veel enam; need, kes said enne hästi läbi, enam nii hästi ei saa. Tülid. Leppimine. Vaikimine.

Kitsas korter, lapsed e-koolis, ise skaibis. Skaibis on kõik nii imeliku näo ja häälega. Vaatad neid ja kujutad nähtavast riiulinurgast ette, milline selle või teise kodu on. Paljudel pole üldse kodu. Pole tööd. Pole skaipi.

Tavalise kontoritööpäevaga jookseb kodus aeg teisiti. Töö juures kulub suur osa ajast kohvinurgas jutustamisele, koosolekutele, sotsialiseerumisele. Nüüd saab töö palju kiiremini tehtud. Aga mida teha ülejäänud ajaga?

Enamik raamatuid on läbi loetud. Televiisoris õpetatakse, kuidas tuju tõsta, kuidas kodustes tingimustes võimelda, mida ägedat süüa teha. Vanad õudus- ja katastroofifilmid näevad välja nagu dokumentaalid. Ja vastupidi. Kõik saated ja saatejuhid ajavad juba oksele. Kord nädalas lehvitad telefoniga aknal ... või siis mitte.

Kogu olukord on sama segane ja vastuoluline nagu üleskutse hoida kokku, aga püsida lahus; olla positiivsed, aga jääda negatiivseks; hoolida oma lähedastest, aga mitte neid külastada.