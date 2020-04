Repliik: head uut aastat!

Uue aasta tulek on ilmselt igal pool maailmas see asi, mis inimesed otsekui vägisi pidutsema paneb, see oleks meile nagu geneetiliselt sisse kirjutatud. Sünnipäeva, naistepäeva, pulmaaastapäeva võime unustada, aga uue aasta saabumist ei unusta me kuidagi.