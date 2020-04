Vinni volikogu kogunes videosilla abiga

Vinni vallavanem Rauno Võrno kõneles, et volikogu istungit sundis eriolukorras kokku kutsuma asjaolu, et Vinni vald soovib korda teha Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi veevärgi ning viia need ühtsesse süsteemi. Selleks aga taotletakse keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust, mis omakorda nõuab omavalitsuse omafinantseeringut.