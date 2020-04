Aprillikuu tõi endaga kaasa teetööde alguse

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et Sae–Palasi teelõigu rekonstrueerimishanke võitja Nordecon loodab sõidutee osa tänavu tehtud saada ja nii jääksid järgmisesse aastasse vaid haljastustööd. “Aga kõik sõltub loomulikult suvest,” tähendas Palmi.

Juba jupp aega on tööd käinud Haljala–Võsu maanteel Sagadi ristmiku liiklusohutumaks muutmisel. Seal muudetakse kõrvalteede peateega ristumise nurka.

Liiklusohtlikest kohtadest on Palmi sõnul plaanis muuta liiklust Vohnja mõisa ees, kus kiputakse kihutama, ehkki seal on kiirus piiratud märkidega 30 kilomeetrile tunnis. “Püüame projektiga leida liiklust rahustavaid meetmeid, sest mõisas tegutseb kool väikeste lastega,” rääkis Anti Palmi.

Kohe hakatakse tegema projekti ka Rakvere–Haljala ning Rakvere–Kadrina teede ristmiku ümbruse kohta, et muuta see kant jalakäijatele ohutumaks. Sõiduteega seal midagi ette ei võeta (kavas on küll rajada kolm ülekäigurada), ent suvel läheb remonti Rakvere–Haljala maantee seni remontimata osa ehk veidi enam kui kaheksa kilomeetri pikkune lõik.