Politseiga ühines vanglaameti teenekas belgia lambakoer Tiissel

Ida prefektuuri koerajuhil Raul Bambergil on nüüdsest kahe tubli politseikoera kõrval kolmaski “belglane”. Nii juhtus. Teenekale Nachole ja noorele Mauserile lisaks on tema koeraperes kahe peremehe kasvatada olnud viieaastane Tiissel.

Koerte rõõmsat sabaliputamist vastu koerapuuri on kuulda kogu Rakvere politseijaoskonna õues. “Mauser on siin ja saage tuttavaks, tema on Tiissel,” esitleb koerajuht.

Need on suured, tublid, targad ja tugevad belgia lambakoerad, kes päevast päeva mängu kaudu ja treenides harjutavad tõsist politseitööd.

Raul Bambergi kasvandikel Mausril ja legendaarsel Nachol on oma osa selles, et Tiis­sel nende peremeheni jõudis. Kui tavapärane on, et koerajuht kasvatab kutsikast oma käe järgi koera, siis Tiisseli lugu on ka kogenud Bambergi jaoks erakordne.

Sügisel töötasid Nacho ja Bamberg ristluslaeval, kui koer tegi ühel metalltrepil oma tagumise käpa küünarliigesele õnnetult viga. “Algul öeldi, et väike operatsioon, ei midagi tõsist,” meenutab Bamberg. Mõne aja pärast olid nad juba missioonil Horvaatia-Serbia piiril, kus haav hakkas aga veritsema. “Nacho jäi tegelikult kolme jalaga,” sõnab koerajuht.

Hästi selge pea, heade instinktide, ülimalt kõrge töömotivatsiooni ja hea sotsiaalsusega koer. Ida prefektuuri koerajuht Raul Bamberg politseikoer Tiisselist

Käpp küll paranes, kuid üpris visalt. “Kuna koer on pensionieelik, otsustasin ta väärikalt puhkusele saata,” räägib Raul Bamberg. Nagu neetud. Mausril vedas samuti tervis alt, koera opereeriti suvel lausa kahel korral. “Arvasin, et jään temast ilma,” tunnistab Bamberg. Ta mõistis: selleks et ta ühel hetkel poleks koerata, on vaja uut neljajalgset. Vanglateenistuse aedikus ootas uut peremeest Tiissel. “Teati, et mul on koerajuhina kogemust, ja arvati, et ma oleksin talle parim valik,” sõnab Bamberg. Otsus sündis kiiresti. “Teadsin tema kasvatajaid, häid ja halbu külgi. Tähtsaim oli suhe paika saada,” räägib Bamberg.

Seitsme nädalaga võttis neljajalgne ta omaks. “Alguses läks asi aia taha, tegi nan-nan-naa, ma ei anna seda ära. Aga siis aitab kavalus.”

Koerajuht on loomale korraga õpetaja, sõber, peremees ja kolleeg. Kuna Tiissel on täiskasvanud koer, on koerajuht talle eelkõige peremees. “Aga peamiselt olen neile karjajuht,” ütleb Bamberg.

Karja teine tegelane, kellega piirid paika seati, on loomulikult Mauser, kes andis koerakeeles ruttu teada, et tema on bossi parem käsi. Kuue nädalaga hakkas koostöö sujuma.

Koerajuht iseloomustab Tiisselit kui hästi selge pea, heade instinktide, ülimalt kõrge töömotivatsiooni ja hea sotsiaalsusega koera. Tema karjäär politseis sõltub palju tervisest, kuid neljajalgse tööiga on kolm kuni viis aastat. Oma suurepäraste baasoskustega on Tiissel abiks narkootikumide otsimises ja jälgede ajamises.