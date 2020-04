Rakveres püütakse abistada linna eakaid nendega telefonitsi kontakti võttes

Helistamist alustati üksikutest üle 90-aastastest eakatest. Ühendust võetakse ka inimestega, kel vanust üle 60 aasta ja kes elavad üksinda. Helistatakse enam kui tuhandele inimesele.

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et on uuritud, kuidas eakatel läheb, kas on vaja käia toidupoes, küsitakse ka enesetunde kohta.

Tagasiside ettevõtmisele on olnud positiivne. “Meile on saabunud südamlikud tänukirjad, kus inimesed on tänanud hoolivuse eest,” lausus linnapea.

Triin Varek sõnas, et inimesed on siiski optimistlikud, nurinat on vähe.

“Paljud ütlevad, et sõja olen üle elanud, mis see viirus siis ära ei ole. Öeldakse, et loetakse, kootakse. Ilmselgelt tuntakse puudust lähedastest,” tegi linnapea kokkuvõtte.