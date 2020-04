Rakvere linnavalitsus asub välja töötama kaasava valitsemise tegevuskava

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on inimeste kaasamine omavalitsuse otsustusprotsessidesse demokraatlike ühiskondade põhiline alustala.

"Kuigi tavapärane kaasarääkimine linna- ja ühiskonnaelu korraldamises toimub läbi korraliste valimiste, kus inimesed valivad esindatuse linnavolikogus, on avalike teenuste kasv ning uued digilahendused teinud inimeste järjepideva kaasamise olulisemaks ning varasemast lihtsamaks. Siinjuures on oluline roll ka eri ühiskonnagruppidel, kelle koostöö kohaliku omavalitsusega aitab tagada sidusama ja kaasatuma linnakogukonna ja aitab nii kohalikul omavalitsusel jõuda huvigruppideni kui ka vastupidi, mis toob uusi mõtteid omavalitsuse otsustusringi " lisas Jaadla.

Abilinnapea sõnul on tähtis, et linnale olulise arengudokumendi koostamiseks on kaasatud projektidest lisavahendeid.