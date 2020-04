Viru-Jaagupi tanu tõi Anti Poolametsale fotovõistlusel pronksi

Fotoga "Enda valmistatud Viru-Jaagupi tanu proovimas" tõusis 171 konkurendi seas pjedestaalile Kulina mõisahärra ja riigikogulane Anti Poolamets. Kolmandat-neljandat kohta jagas ta foto "Surnuaiapüha Kihnu surnuaias" teinud Elle Metsaga. Võidupildi "Kihnu kaksikud" on üles võtnud Lilli Tölp.

"Täna on ERM-i 111. sünnipäev. Fotovõistlus tõi olulise täienduse muuseumi pildikogule, sestap on rõõm just tänasel tähtpäeval võitjad välja kuulutada," sõnas ERM-i direktor Alar Karis.