Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht: võimalusel tuleb taastada plaaniline arstiabi

Holzmann selgitas, et inimestel on mitmesugused tervisemured ja koroonapandeemia tõttu on meditsiiniasutused loobunud plaanilisest arstiabist. "Kel on jäänud plaaniline operatsioon tegemata, kel on vaja eriarsti poole pöörduda," loetles eriolukorra regionaalne juht inimeste vajadusi. Holzmanni sõnul tuleks plaaniline arstiabi taastada nii ruttu kui võimalik.

Regionaalsele kriisikomisjonile teeb rõõmu, et Lääne-Virumaal pole nakatunute arv suurenenud. Komisjoni andmetel on maakonnas siin elamise järgi 13, sissekirjutuse järgi 16 nakatunut. Neist kolm on juba terveks saanud.

Teine olukord on Ida-Virumaal, kus nakatunuid on 79 ja tervenenuid 11. Holzmanni sõnul on kaheksa päeva järjest Ida-Virumaal lisandunud kuni kolm nakatunut. Nakatumiste poolest paistab silma Kohtla-Järve. Regionaalses kriisikomisjonis arutati põhjuste üle ja leiti, et nakatumised ei ole olnud mitte juhuslikku laadi, näiteks poes või tänaval, vaid nakkus on saadud lähikondsetelt või töökaaslastelt.