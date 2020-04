Abilise argipäev: Noorte tuules koroonarallil

“See on mõistetav, et noortel on igav,” lausub Nagel, kellele teeb heameelt, et tema pere otsustas just läinud jõulude paiku koera võtta. Ta räägib, et kui enne pidi laste endi käest küsima, kes siis täna koera õue viib, on nüüdseks kujunenud sellest võistlus – kes saab esimesena koeraga kodust välja minna. “Minul on ka kopp ees ja ootan, et saaks juba normaalse elu peale tagasi,” ütleb Nagel ka ise, kuid täiskasvanuna ta mõistab, et provokatiivsus olukorda parandada ei aita.

Nõnda silmapaistva masinaga, nagu seda on Kadrina vabatahtlike päästekomando GAZ-66, juba nähtamatuks jääda ei saa. Nii on juhtunud, et noored jooksevad eest ära enne, kui olukorda selgitama jõutakse asuda. Nageli sõnul on Kadrina vallas kaks-kolm punti, kes kas asjadest veel aru ei ole saanud või ei tahagi saada. “Kui me nendele ka selgeks suudaksime teha, oleks kõik tipp-topp,” räägib ta ja lisab, et nii on kahjuks vist igas vallas.

Vabatahtlikele on silma jäänud varasemast suuremal määral keskealisi spordiharrastajaid – küll jooksjaid, küll rattaga sõitjaid. “Välijõusaali kasutas parasjagu kaks täiskasvanut. Eemalt lähenesid kaks jooksjat, kes algselt vist mõtlesid trenažööride peale, kuid silmates kasutajaid, keerasid otsa ringi ja lubasid tagasi tulla hiljem, kui plats taas puhas,” jutustab Nagel.

Esmaspäeva õhtul meile patrullijatena midagi märkimisväärset silma ei jää. Ka ei saa me kasutada ruuporit, millest tulevat juttu kuuldes jooksevad Raido Nageli sõnul laiali kõik, kes parajasti kuulderaadiuses. Pigem on selle üle hea meel – see võib tähendada, et eriolukorra lõpp paistab aina lähemal olevat. Sest kui ei ole eriolukorra reeglite rikkujaid, kui püsitakse kodudes, hoitakse sellega ära ka koroonaviiruse levik. Lõpp hea, kõik hea.