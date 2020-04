Tauno Toompuu: "Usaldust toidetakse väikeste tegudega"

Tauno Toompuu ütleb, et eriolukorras vaatab-kuulab videopalvuseid lausa kümneid kordi rohkem inimesi, kui on tavapäraselt viibinud kirikus inimesi. See on olnud positiivne üllatus, kuid tähendanud ka suuremat vastutust. Ta hindab väga seda võimalust mõelda sõnum ja palvus põhjalikumalt läbi ja seada sõnu nii, et ka tavaline inimene neist aru saaks.

Olete teada-tuntud hingekarjane, kes kasutab jutlustel tänapäevaseid meediume, teie mõtlemine on avatud ja vabameelne. Kui keeruline on jutlust pidada tühjas pühakojas, oma sõnumit edastada interneti vahendusel?

Oleme läinud Rakvere Kolmainu koguduses seda teed, et tühjale kirikule teenistust ei pea ja jutlust ei ütle. Oleme otsustanud veebiteenistustel edastada lühikesi ja konkreetseid sõnumeid arvestusega, et tund aega jaksavad vähesed arvuti taga liturgilist jumalateenistust jälgida ning selline teenistus jäägu ikka kirikusse ja selleks ajaks, mil taas võime inimesi kokku kutsuda.

Olen mõelnud, et kui kristlik jumalateenistus oleks välja kujunenud sellises eriolukorras, nagu on täna, ei oleks see ilmselt sellises vormis, nagu meie tavapärane pühapäevane teenistus seda on. Eks praegu ongi selline kompamise ja katsetamise aeg, et milline vorm kõige paremini töötab nõnda, et sõnum jõuaks sellest huvitatuteni, olles samas ka inimest toetav ja julgustav.

Mis oli teie kirikuilma tähtsaima, ülestõusmispüha sõnum?

Rääkisin sellest, et ülestõusmispühad kõnelevad paljuski uuenemisest. Ja see uuenemine eeldab sageli suurt reedet ehk kriisi, kannatust, ebamugavust ja kitsikust – praegusega sarnast olukorda. Aga see, mis peale raskust tuleb, saab olla kvalitatiivselt parem endisest olukorrast. Me ei pea ootama seda, millal meie elu jälle "normaalseks" tagasi saab, vaid millise uue kvaliteedini me jõuame nii oma ühiskonnas kui ka globaalselt inimkonnana. Ülestõusmispüha õpetab, et iga kannatus ja katsumus, iga kriis saab meile lõpuks olla uue, parema olukorrani jõudmine. Esmalt tähendab see muidugi uuenemist isikutena. Igaüks omaenese elus võiks mõelda, mida ta saaks teha teisiti, mida ta saaks oma elus muuta, et tema elu võrra oleks maailm parem paik.

Mulle väga meeldib see mõte, et lisaks 2+2-reeglile tuleks veel üks kaks lisada – helistada iga päev vähemalt kahele inimesele. See on üks väga konkreetne ja lihtsalt tehtav tegu, mille mõju aga oleks väga suur, et ühiskond oleks tervem ja et neid, kes üksinda nukrutsema jäetud, vähem.

Mõte helistada päeva jooksul kahele inimesele on suurepärane. Mida siis teha, kui pole kedagi, kes helistaks ja kuulaks?

Eakad inimesed tekitavad ka mulle kõige suuremat südamevalu. Liiati seetõttu, et väga paljud neist ei saa kasutada arvutit või internetti, et sündmuste kajastustele ja ka jumalateenistustele ligi pääseda.