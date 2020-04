Oboe ja tšello: meie lugu muusikas

Oboemängija Ingely Laiv-Järvi ja tšellist Ma­rius Järvi ei vajanud pikemat mõtlemisaega, kui Rakvere kultuurikeskuselt tuli ettepanek anda duona veebikontsert. “Jõudsime jah-vastuseni väga kiiresti. Uus ja huvitav pakkumine,” sõnas Ingely Laiv-Järvi. “Praegusel ajal jäi väga palju kontserte ära, nii et oleme väga rõõmsad, et Rakvere meile sellise võimaluse annab.”

Ka pealkiri “Meie lugu muusikas” meeldis muusikute paarile väga. “Kui päris aus olla, siis meie lugu muusikas just ongi. Oleme kolleegid rahvusooperis Estonia, kus meie lugu algas,” nimetas Ingely Laiv-Järvi.

“Meie lugu muusikas on olnud ka meie loo aluseks. Esmakordselt kohtusime muusikat tehes,” lausus Marius Järvi. “Hästi on meeles esimesed projektid, mis aastaid tagasi sai mängitud. Sealt see lugu kulgema hakkas ja aina arenes. Nüüdseks on saanud sellest juba väga sügav ja emotsioone täis “lugu”.”

Muusikute paar on veetnud terve kuu maakodus Haljala lähedal ja teeb tööd sealt. “Siin aeg liigub hoopis teisiti ja naudime seda väga. Käime palju looduses, harjutame pilli, kütame ahju, teeme maatöid ja lihtsalt naudime kvaliteetaega üksteise seltsis. Ka õpetamine veebi vahendusel on meie igapäevane tegevus. Samuti oleme muusikutöö kõrvalt valmistumas lapsevanema rolliks. Juunis liitub meiega väike tüdruk,” kõneles Ingely Laiv-Järvi.

Harjutamine on muusikutel nende elu igapäevane osa. Nad kinnitavad, et see ei ole töö, vaid nii harjumuspärane tegevus, et ilma selleta oleks lausa veider.

“Praegu on väga hea aeg õppida uusi kavasid selleks ajaks, kui kontsertide andmine taas võimalik on,” sõnas Ingely Laiv-Järvi.

Veebikontserdi palasid valisid oboemängija ja tšellist just kodusele taluõhkkonnale vastavalt. Repertuaaris on seinast seina muusikat barokist tänapäevani, samuti kõlab seadeid tuntud eesti heliloojate loomingust. “On lugusid, mis seostuvad otseselt “meie looga”, aga ka palasid, mis iseloomustavad praegust olukorda maailmas. Samuti killuke rahvamuusikat, et talueluga rohkem haakuda,” märkis oboemängija. Kontserti alustab duo kõige varem kirjutatud teosega repertuaaris: kõlavad François Couperin’ “Kuningliku kontserdi” I, II ja IV osa.

Marius Järvi nimetas, et nad lähtusid kava koostades siiski ka pilli võimalustest ja repertuaari olemasolust, samuti arvestasid, et publikul oleks palju vaheldust ja äratundmismomente. “Kuid sellegipoolest on sees mitmeid palasid, mis otseselt “meie looga” haakuvad. Näiteks Arvo Pärdi “Ukuaru valss”, mida oma pulmas avavalsi tantsimise asemel hoopis mängitud sai,” lisas ta.