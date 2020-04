Koolitoidupaki saajate arv on kasvanud

Rakvere abilinnapea Laila Talunik ütles, et seekord jagati linna kolme munitsipaalkooli õpilaste peale laiali 407 toidupakki, eelmine kord oli nende arv 250. “Järeldame, et inimeste teadlikkus on kasvanud. Ilmselt info levis ja seetõttu on seekord ka rohkem pakiküsijaid. Rõhutasime ka, et see ei ole ainult abi vajava pere pakk, vaid see on mõeldud igale koolilapsele riigi poolt eraldatud koolitoidu päevamaksumuse väärtuses. Igal lapsel on selleks õigus,” rääkis Talunik. Ta lisas, et paki sisu võimaldab tõesti valmistada täisväärtuslikku ja toitvat lõunasööki pikema perioodi jooksul.