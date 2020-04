Uuest ühikast tehakse koroonahaigete kodu

Koroona puhul on vaid väike osa haigestunuid haiglaravil, need on eakad või kaasuvate haigustega inimesed. Teised põevad haigust kergemini, kuid viirust levitavad ikkagi. Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev mõistis oma igapäevatööd tehes, et varem või hiljem tuleb leida lahendus, kuhu panna need, kes oma nakkusohtlikkuse tõttu ei saa end ravida kodus.

“Hotelli minna ei saa, sest nad on koroonas. Aga elama peab edasi – soe tuba ja toitlustamine peavad olema tagatud. Järelikult peavad neid toetama inimesed, kellega pole vahetut kokkupuudet,” arutles Suurkaev.

Lahendus tuli leida, mõistlik oli seda teha kõigil maakonna omavalitsustel koos.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevjuht Sven Hõbemägi ütles, et Eesti praktika on siiani näidanud, et sellist maakonnaülest majutusteenust pole veel vaja läinud. “Parem on valmis olla ning maakonnas kõik variandid ja võimalused läbi mõelda. Kui kodused on ikkagi COVID-19-negatiivsed ja pereliige on alles paranemas, siis on oht, et ta võib ka lähedasi nakatada,” rääkis Hõbemägi. Ta lisas, et juhul kui õpilaskodu kasutusse võetakse, tagatakse ruumide üleandmisel ametikoolile nende desinfitseerimine ja terviseameti kontroll.

Hõbemägi rõhutas, et terviseamet on siiski seisukohal ja toonud näiteid, et ka kodustes tingimustes on võimalus teisi pereliikmeid nakatamata hakkama saada, kui järgida kõiki reegleid ja nõuandeid.

Tegu on ikkagi tagavaravariandiga, mis loodud koostöös haigla, ametikooli ja omavalitsustega. Õpilaskodust ei tehta hospitali, kus meedikud käivad haigeid üle vaatamas. Inimene on juba seisundis, kus võtab ise ravimeid, juhul kui need on talle välja kirjutatud.

"Annaks jumal, et seda vaja poleks ja saaksime teistmoodi hakkama." Ain Suurkaev, Rakvere haigla juhataja

Kriisikomisjon leidis, et Rakvere ametikooli õpilaskodu vastab oma tingimuste poolest kõige paremini karantiininõuetele. Hoones on olemas eraldatud pesemis- ja söögivalmistamiskohad, inimesi saab hõlpsalt üksteisest eraldi hoida. Ühiselamu asub Rakvere haigla lähedal, mistõttu on võimalik abivajaja sealt kiiresti haiglasse toimetada.

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba sõnas, et õpilaskodu majutab tavatingimustes umbes 200 õpilast. “Kuid karantiininõudeid ja omavahelist distantsi silmas pidades on võimeline majutama kuni 45 inimest,” lisas Rooba.

Kriisistsenaarium on läbi mängitud ja õpilaskoduga saab arvestada ükskõik millise eriolukorra puhul.

Maakonna turvalisuse nõukogu esimees Maido Nõlvak kinnitas, et luba on olemas ka haridusministeeriumist. “Haiglaravil viibivad need isikud, kelle seisund on sisuliselt eluohtlik. Kui inimene saab juba ise endaga hakkama, pole mõtet voodikohta kinni hoida,” selgitas Nõlvak ja lisas, et algatuse näol on tegemist puhtalt majutamisega, mis ei hõlma ette-taha teenindust. Toiduained tuuakse ukse taha ja prügikott viiakse ukse tagant minema.

Juhtumid on isikupõhised ehk omavalitsus, kuhu inimene on sisse kirjutatud, teeb kindlaks, kas ta vajab kohta ametikooli ühiselamus või on tal olemas teine elupaik või suvila. Samuti arvestatakse pere olukorda.

Maido Nõlvaku andmetel on algatus Eestis esmakordne, kuid see on siiski hädapärane variant. “Alati on parem variandid üle vaadata ja valmisolek garanteerida,” nentis Nõlvak.

Lääne-Virumaal on koroonahaigeid olnud vähem kui teistes maakondades – nakatunuid on tuvastatud 13. “Annaks jumal, et seda vaja poleks ja saaksime teistmoodi hakkama. Aga me ei saa välistada, et seda läheb vaja,” lausus haiglajuht Ain Suurkaev.

Õpilaskodus on karantiininõuetele vastavad eraldi köögiboksid. FOTO: Vladislav Musakko