Eriolukorra alguskuul sõlmiti kuus abielu ja lahutati viis paari

Abielulahutusi oli viis. Hoolimata talvekuust – veebruarist – ütles Rakvere linnavalitsuse valges saalis üksteisele jah-sõna lausa 18 paari. Oma osa oli loomulikult ka kahel maagilisel kuupäeval. Nii oligi enamik pulmadest jaotunud kahele päevale: 14.02.2020 abiellus neli ning 20.02.2020 üheksa paari. Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ütles, et esimesed aprillikuus abiellujad on oma jah-sõna juba öelnud. “Lisaks ootame aprillikuus abielluma veel nelja paari,” rääkis ta ja lisas, et abiellujaid on kevadekuu kohta vähe ja see on seotud koroonaviiruse levikuga.