Täna 25 aastat tagasi: Rakvere võrkpalli ajalooline võit

Finaalseeriast rääkides ütles Mati Merirand, et kui kaks esimest mängu kaotati, oli meeskonnal selg vastu seina. "Poisid võtsid asja vabamalt, sest meil ei olnud kaotada enam midagi. Ja kui ühe võidu kätte saime, võttis see pärnakatel jala natuke värisema," meenutas teenekas võrkpallitreener.

Finaalseeriast on tal tänaseni silme ette jäänud üks hetk. Pärnu päästis Rahu hallis ühte rasket palli. See lendas üle kolme tala ja tuli neid puutumata alla tagasi. "Ma mõtlesin, et kurat, meil pole mingit lootust, seda asja juhitakse kusagilt mujalt," ütles Merirand muheledes. Ja lisas, et iga kord, kui ta Rahu hallis käib, tuleb tal veerand sajandi tagune pilt silme ette.