Pioneerid välikindlustasid Rutja lennuvälja

"Sõjaolukorras päästab maasse kaevumine inimelusid ning aitab lahingvõimet säilitada, mistõttu peavad kõik sõdurid teadma, et niipea kui üksus paigale jääb, tuleb labidad kätte võtta. Suuremate ja mahukamate tööde jaoks on brigaadil pioneeripataljon, kellel on nii labidaga sina peal olevad tugevad sõdurid kui ka nende abilised – rasketehnika," selgitas välikindlustamise tähtsust pioneerikooli ülem major Marten Suur ja lisas, et meie ajateenijad jõuavad nii mõnegi töö teha ettenähtust ka kiiremini.