Politsei palub kahtlastest liikumistest teada anda

Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo ütles, et inimeste tähelepanekud Roela lähedal ringi liikunud kahtlasest sõidukist ja sealsest kahtlasest tegevusest on politseini jõudnud. "Oleme välja selgitamas juhtunu täpsemaid asjaolusid," lisas ta.

Kui nähakse naabermajade ümber liikumas võõraid inimesi ja teatakse, et pererahvast pole kodus, või märgatakse piirkonnas sõitmas võõraid sõidukeid, siis Nõmmeloo sõnul tuleks kindlasti sellele tähelepanu pöörata. "Meelde tuleks jätta võimalikult palju detaile ning need politseile edastada," õpetas piirkonnapolitseinik. "Mida detailsem on info ja mida kiiremini see meieni jõuab, seda rutem saame hakata välja selgitama juhtunu asjaolusid," lisas ta.