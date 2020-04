Juhtkiri: õhk natuke puhtamaks

Kinnisvaraäri on üks hoomamatu bisnis, kus on palju õhku ja vara hinnasilt ei vasta nii mõnigi kord selle tegelikule väärtusele. Põhimõtteliselt nagu börs: hind sõltub nõudlusest, nõudlus aga riigi majanduslikust olukorrast ja veel sajast asjast. Mingil ajal on moes näiteks rannamajad ja siis lähevad need kallimaks, aga kui mood muutub ja massiliselt hakatakse ihaldama Setumaa laantes asuvaid üksikuid talumaju, tõuseb nende hind.

Rakvere linnas müüdavate korterite hind küündis enne kriisi sellistesse kõrgustesse, et ei jäänud kohati maha pealinna ja Harjumaa kinnisvarahindadest. Ja tegelikult on veel praegugi hinnad samal tasemel, sest kriisi esimese kuu jooksul mingit muutust loota on ilmselgelt liiga ruttu tahetud.

"Lihtne korterimüüja, kellel kiiret pole, pigem ootab, kuni turg taastub, see, kel raha iga hinna eest vaja, võib hinna alla lasta küll."

Õnnelikud on need, kellel vahetult enne kriisi puhkemist õnnestus müügitehing ära teha. Karta on, et käärid kinnisvaraturul küsitava hinna ja selle vahel, mida ollakse edaspidi valmis maksma, muutuvad suuremaks. Lihtne korterimüüja, kellel kiiret pole, pigem ootab, kuni turg taastub, see, kel raha iga hinna eest vaja, võib hinna alla lasta küll. Kuid ostja jaoks tähendab “mõistlik hind” edaspidi hoopis muud, kui see siiamaani on olnud.

Tahaks siiralt loota, et selle kriisi ajal ei pea nägema, kuidas pangalaenuga kinnisvara soetanud inimesed oma kohustuste kandmisega hätta satuvad ja pankadel tuleb hakata tegelema sundmüügiga. Siis langevad hinnad kinnisvaraturul muidugi üleüldiselt, aga selline must stsenaarium, kui see ülepea käiku läheb, hakkab tunda andma alles mõne aja pärast, sest protsess võtab mitu-mitu kuud. Ja parem oleks, kui jääks realiseerumata.