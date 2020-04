Repliik: häda seaduste pärast

Nimelt oli taasiseseisvunud Eestis nii, et sõiduki varastamise eest kehtisid eri karistused. Ja nii vandusid kurjategijad kohtus piltlikult öeldes käsi piiblil, et võtsid auto eesmärgiga seda põletada, hävitada, lõhkuda. Samas oli teada, et autot ei olnud kahjustatud, sest see oli saadud terves tükis kätte. Juhtumisi oli ühes külas peetud hiliste õhtutundideni pidu ja peo lõppedes olnud sõiduk ära kadunud. Sõiduki võtnu ei öelnud, et teise transpordivahendi puudumise tõttu oli ta koju jõudmiseks käe võõra vara järele sirutanud. Sel juhul saanuks ta suurema karistuse kui öeldes, et soovis võõra sõiduki hävitada.