Kinnisvaramaakleritel pole himu ennustada

Kinnisvarabüroo Uus Maa Virumaa juhtiv konsultant Margus Punane lausus, et koroonaviiruse märgid väljenduvad kinnisvara valdkonnas mais-juunis. “Märtsi tehingutele eriolukord mõju ei avaldanud,” ütles ta. “Näiteks meil oli mullu märtsis 19, tänavu 17 tehingut. Kõige likviidsem kaup on jätkuvalt korterid. Rakveres on ruutmeetri hind praegu kaheksa protsenti kõrgem kui aasta tagasi.”

Mis edasi saab, kas tehingute arv püsib eelmise aastaga samal tasemel ja kas korterite-majade hinnad muutuvad, seda Punane täpselt öelda ei osanud, küll aga julges prognoosida väikest hinnalangust. “Kui lähtuda objektide senisest presenteerimisest, siis meie büroo teeb aprillis ilmselt vähem tehinguid kui eelmise aasta samal kuul,” rääkis ta. “Hindade osas on kõik äraootaval seisukohal. Kui võrrelda eelmise majanduskriisiga, siis on olukord teine. Inimestel oli siis häda majas, kõigil nappis raha ja soov kinnisvara müüa oli suur. Täna seda pole, aga julgen siiski teatavat hinnasurvet prognoosida. Võimalik, et kinnisvara läheb odavamaks.”

"Ostuotsused on tulnud tegelikult vaevaliselt. Nüüd ollakse juba natukene julgemad, aga kriisi kahel esimesel nädalal oli seda eriti hästi näha." Andrus Peiel, kinnisvaramaakler

Sama arvas Margus Punane ka üüripindade kohta. “Üüripindu Rakveres on ja huvi nende vastu on kasin. Ka üürihinnale on surve tuntav, prognoosin, et keskmise korteri 300-eurone üürihind võib langeda 200–250 euro peale.”

Virumaa Invest OÜ juhatuse liige ja ühtlasi maakler Olev Rohumäe pakkus esiti, et kinnisvara muutub odavamaks, kuid jättis otsad siiski lahtiseks: “Aga tegelikult me ei tea, kas nii ka juhtub. Hindadest ei saa veel teha järeldusi, sest kinnisvaraturu mõistes on kriis liiga lühikest aega olnud. Sügisel näeb, mis hindadega tegelikult on juhtunud.”

Olev Rohumäe rääkis samuti, et praegust olukorda ei saa võrrelda masu ajaga, mille järel kinnisvarahinnad kõrgelt ja kiirelt kukkusid. “Siis oldi rahalistes raskustes ja pidi müüma. Täna pakuvad pangad maksepuhkust, inimestel on kogutud natukene varusid ja kinnisvara pole ostetud nii mõtlematult kui siis,” selgitas ta.

Lääne-Virumaa üürituru kohta lausus Rohumäe, et inimesed käituvad ratsionaalselt ja turul toimuvat on eriolukorra ning viiruse levikuga raske siduda. “Odavamad korterid võetakse ära, kallimale pinnale tuleb üürnikku kauem oodata,” märkis ta.

Küll oli Rohumäel paar tähelepanekut, mis võivad viidata tõepoolest eriolukorrast tulenevale: “Kinnisvarakuulutusi vaadatakse palju, ka objektidel käiakse palju. Ma ei saa väita, et seda tehakse igavusest ja rohke vaba aja tõttu, aga nii on. Huvi on tõusnud normaalse hinnaga maamajade vastu, aga see võib ka kevadest tuleneda. Järelmaksuvõimalust küsitakse palju. Aga see on müüja jaoks risk, mina ei soovita järelmaksuga müüa.”

Arco Vara Rakvere esinduse maakler Andrus Peiel ütles, et hinnapoliitikas ollakse äraootaval seisukohal. “Kõik õngitsevad, nii müüjad kui ka ostjad. Kes saab osta omavahendite eest, on täna kuningas ja dikteerib ka hinda. Pankade abi kasutades läheb kauem. Soovitus: kui jõudu on, siis hoia, aga kui on vaja müüa, siis müü,” rääkis ta.

Peieli arvates on viiruse levikust tulenev eriolukord kinnisvaraturgu siiski juba mõjutanud. “Ostuotsused on tulnud tegelikult vaevaliselt. Nüüd ollakse juba natukene julgemad, aga kriisi kahel esimesel nädalal oli seda eriti hästi näha,” mainis ta. “Nii mõnigi ostuotsus jäi tegemata. Ka pangad olid äraootavad ja ei osanud reageerida – seadsid laenu saamiseks keerulisemaid tingimusi.”