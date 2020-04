Kevadtalguid tehakse ühe- ja kahekaupa

Rakvere valla heakorraspetsialist Maia Simkin ütles, et on plogging’u grupi loomise mõtet mõlgutanud juba aasta aega. “Kuid koroona pani nüüd asjad paika. On selge, et ühiseid koristustalguid tänavu ei tule, aga inimesed käivad ikka väljas jalutamas, järgivad 2+2-reeglit ja nii ei ole raske ka teele jäävat prügi üles korjata,” ütles Simkin.

Ettevõtmine on kenasti käima läinud: inimesed korjavad jalutades prahti, ning kui seda on suurem kogus, annavad vallavalitsusele teada, kuhu prügikotid on jäetud, misjärel vallavalitsus korraldab nende kokkukorjamise ja jäätmejaama viimise. “Eks on ka näpuga näitajaid, kes ise ei korja, aga annavad teada, kus prügi vedeleb. Aga ka see on vajalik info,” lisas Simkin.

Facebookis loodud grupiga Plogging Rakvere Vald on liitunud 60 inimese ringis.