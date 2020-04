Puugid on liikvel, ent vaktsineerida ei saa niipea

Saabunud kevade varjus on elavnenud puugid, kes levitavad puukborrelioosi ja -entsefaliiti. Viimasena mainitu vastu saab end kaitsta vaktsineerimisega.

Puukentsefaliidivastane vaktsineerimine koosneb kolmest süstist: kaks esimest tehakse ühe- kuni kolmekuulise vahega ja kolmas kuni aasta hiljem. Pärast kahte süsti on immuunsus hea, kuid see kestab vaid ühe hooaja, kolmas süst tugevdab tõvekindlust. Korduvalt tuleks Eestis kui puukentsefaliidi levialas vaktsineerida edaspidi kolme kuni viie aasta järel. Eriolukorrast tingituna on enamik arste ja farmatseute puugisüstide tegemise edasi lükanud kuni kriisiperioodi lõppemiseni.