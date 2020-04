Kasuta kodusolemist targalt: 30 nippi kevadiseks suurpuhastuseks

Aknad läikima

Akende väga määrdunud välispinnad pese esmalt nõudepesuvahendiga, doseeri vahendit minimaalselt. Seejärel käi aken üle kas spetsiaalse aknapesuvahendi või äädikalahusega, aga kasuta vahendit väga vähe, vastasel juhul hakkab klaas pärast kuivamist päikese käes värviliselt helkima. Akende pesu on märksa tempokam, kui selleks on õiged töövahendid – suur svamm, kummiservaga aknakuivataja ja pehme mikrokiust lapp. Kui aken on suur või asetseb ebamugava nurga all, on abiks reguleeritav teleskoopvars. Erinevalt eksiarvamusest ei sobi paber ega ajaleht kuivatamiseks. Paber jätab klaasile nähtavad ebemed, ajalehepaber annab lisaks värvi ja teeb akna kirjuks.