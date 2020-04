Veerand sajandit võrkpallipohmellist

Rivaali loojal ja peatreeneril Mati Merirannal on finaalseeriast tänaseni silme ette jäänud üks hetk. Pärnu päästis metsamajandi võimlas, mis praegu Rahu halli nime kannab, ühte rasket palli. See lendas üle kolme tala ja tuli neid puutumata alla tagasi.

“Ma mõtlesin, et kurat, meil pole mingit lootust, seda asja juhitakse kusagilt mujalt,” ütles Merirand muheledes. Ja lisas, et iga kord, kui ta Rahu hallis käib, tuleb tal veerand sajandi tagune pilt silme ette.

Mati Merirand meenutas, et kunagi hiljem, Lembitu Kuuse sünnipäeval, tõstis Toomas Uba esimese toosti sünnipäevalapse terviseks, teise aga Rakvere võrkpallitreeneri auks, kes oli suutnud talle otsustava finaalmängu ajal Rahu hallis, mis oli publikust nii pungil, et astumisekski ruumi polnud, ühe tooli leida ja mehe sellele istuma sokutada.

“Ma teadsin, et ta on raskelt haige ja tuli lihtsalt mängu vaatama. Ning sai tõelise finaalielamuse,” lisas Merirand.

Metsamajandi võimla oli iga võrkpallimängu ajal rahvast puupüsti täis. Viita mäletab, et tohutu inimmass ei tahtnud finaalide ajal kuidagi ära mahtuda ja niimoodi püüti kohta leida lausa aknalaudadel ja ukseorvades. “Inimesi oli nii palju ja nad olid nii lähedal. See emotsioon oli võimas. Selline see võrkpall ongi,” sõnas ta.